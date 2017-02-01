كشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” عن أسرار عملية استهداف الفرقاطة السعودية، في البحر الأحمر، من قبل زوارق تابعة لميليشيات الحوثيين، وعن الهدف الحقيقي الذي كانوا يسعون إليه.
وأوضح تقرير بثته قناة “فوكس نيوز”، أن الهجوم الذي وقع قرب ميناء الحديدة اليمني، هو عملية انتحارية مدعومة من إيران، وليس تفجيرًا بصاروخ كما كان يُعتقد سابقًا، وأن الزوارق يعتقد أنها كانت تستهدف سفينة حربية أمريكية.
وأضاف التقرير أن عسكريين في البنتاغون انتهوا إلى أن تحليل فيديو الواقعة كشف أن عملية الاستهداف تمت بقارب انتحاري صغير، صدم جانبًا من الفرقاطة السعودية، ثم تلا ذلك سماع أصوات المهاجمين وهم يصرخون بعبارات “الموت لأمريكا، والموت لإسرائيل”.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الأمريكيين يعتقدون إما أن المهاجمين ظنوا أنهم يستهدفون سفينة أمريكية، أو أنهم كانوا يقومون بالتدريب على استهدف إحدى السفن الأمريكية، كما حدث في استهداف “القاعدة” سابقًا للمدمرة الأمريكية “كول”، على السواحل اليمنية.
يذكر أن قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت أول أمس (الاثنين) عن تعرض الفرقاطة لهجوم إرهابي من قبل زوارق حوثية، أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة، ونتج عنه استشهاد 2 من أفراد طاقم السفينة، وإصابة 3 آخرين حالتهم مستقرة.
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