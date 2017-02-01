افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم (الأربعاء)، بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31″، أجنحة جمهورية مصر العربية، ومصلحة الجمارك، ومؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية.
وشاهد خادم الحرمين في جناح الجمارك، نماذج للمضبوطات والمهربات بمختلف أنواعها، والتي تمكّن رجال الجمارك من إحباط عمليات تهريبها إلى داخل المملكة، عبر منافذها البرية والبحرية والجوية، كما تابع عرضاً للكلاب البوليسية، وقدرتها على كشف المهربات من مخدرات ومتفجرات.
كما زار جناح جمهورية مصر العربية، ضيف شرف المهرجان، وهو بعنوان “الأصالة والمعاصرة”، حيث استقبله وزير الثقافة المصري الدكتور حلمي النمنم والسفير المصري لدى المملكة، وتفقد محتويات الجناح من فعاليات ثقافية وفكرية وتراثية للزوار، ما يعبر عن ثقافة وتراث مصر، وأبرز منجزاتها الحضارية والاقتصادية.
وقص خادم الحرمين الشريفين شريط افتتاح جناح مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية، حيث استقبله الأمير تركي بن عبدالله الرئيس التنفيذي لها، واستمع إلى تعريف بالأنشطة والصور والإنجازات والمقتنيات الخاصة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.وفق “أخبار 24”.
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