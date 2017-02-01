كشف المواطن والد الطفلتين المعتدى عليهما من عاملة إثيوبية في قرية صنبة بمنطقة جازان عن السبب الذي دفع الخادمة إلى ارتكاب جريمتها وما قالته للمحققين بعد القبض عليها.
وأوضح أن الخادمة قالت في اعترافها أثناء التحقيق معها إن أخاها قُتل في المملكة في وقت سابق، ولذلك فإن السعوديين جميعاً يجب أن يموتوا، ما يعني أن دوافعها انتقامية.
وأكد والد الطفلتين، بحسب “المدينة”، أن هذه التبريرات غير صحيحة، مشيراً إلى أن الخادمة قبل تنفيذ جريمتها بأيام لوحظت عليها تغيرات في ملامحها وتصرفاتها، كما كانت تطلب طلبات غريبة وتقول إنه نزل عليها شخصان من السماء، رغم بقائها طبيعية طوال أربع سنوات.
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