قال المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي إن آلية تابعة لشركة مقاولات تعرضت لإطلاق نار في حي المسورة ببلدة العوامية في محافظة القطيف.
وأوضح أن الحادث وقع قرابة الساعة 8:30 من صباح اليوم (الأربعاء)، مشيراً إلى أن الآلية كانت تعمل على إزالة أحد المنازل المخلاة من السكان، وتسبب إطلاق النار في احتراقها.
وأكد العقيد الرقيطي عدم تعرض العمال أو المارة لأي أذى، لافتا إلى أن شرطة المحافظة باشرت إجراءات الضبط الجنائي للحادثة.وفق “أخبار 24”.
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