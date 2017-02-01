يشارك ابن الخرج الشاعر علي بن خلف الدهمشي العنزي في مهرجان الشارقة للشعر الشعبي برعاية كريمة من حاكم الشارقة الدكتور سلطان القاسمي بقصر الثقافة بإمارة الشارقة ، وسيستمر المهرجان في الفترة مابين 5 حتى 12 فبراير الحالي.
يشارك في المهرجان نخبة من الشعراء المميزين والشاعرات كذلك ، يمثل المملكة خمس شعراء بجوار شاعرنا علي خلف الدهمشي .
ويعتبر الدهمشي من الشعراء المميزين ليس على مستوى المحافظة ولا على مستوى ابناء قبيلته ولا على مستوى المملكة فقط بل على مستوى الخليج العربي ، يأتي ذلك من خلال مشاركته الشعرية الكبيرة في “شاعر المليون” و “شاعر العرب” و “شاعر الملك” والعديد من الامسيات الشعرية .
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