رعى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء (1 فبراير 2017) حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31)، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني.
ووصل خادم الحرمين إلى مقر المهرجان بصحبة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.
وكان في استقبالهم أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله (وزير الحرس الوطني، رئيس اللجنة العليا للمهرجان).
ويحضر المهرجان الشيخ سيف بن زايد آل نهيان (نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الإماراتي)، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني (الممثل الشخصي لأمير قطر)، وأسعد طارق آل سعيد (ممثل سلطان عُمان).
ويحضر المهرجان أيضا وزير الثقافة المصري، حلمي النمنم، ومساعد رئيس أذربيجان للشؤون السياسية والاجتماعية، د. علي حسنوف، وعدد من كبار المسؤولين العرب، وممثلين لقيادات دول إسلامية وغربية.
غياب الأوبريت
ويغيب عن هذه الدورة من المهرجان، للعام الثالث على التوالي، أوبريت حفل الافتتاح الذي اعتاد عليه جمهور المهرجان عبر دوراته المختلفة؛ بسبب وفاة عدد من الجنود السعوديين بالجنوب على الحدود اليمنية، وكذلك مراعاة للظروف الراهنة التي تشهدها بعض الدول العربية.
فعاليات
ويشهد مهرجان هذا العام الكثير من الفعاليات في برنامجه الثقافي من محاضرات وندوات وأمسيات وأنشطة ثقافية منوعة في مختلف الجوانب الإبداعية، إضافةً إلى ما سيقدم للزوار في الجنادرية من فعاليات تراثية منوعة.
ويتخلل الحفل الرسمي للمهرجان انطلاق سباق الهجن السنوي الكبير، الذي يشارك فيه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، ويشارك نحو 800 هجن في جميع الأشواط، سواء كانت هجن الجزيرة العربية أو الهجن المهجنة أو الهجن السودانية.
كما ينطلق النشاط الثقافي للمهرجان الوطني بمشاركة مفكرين وأدباء ومثقفين من مختلف دول العالم، وذلك في مقر الفعاليات الثقافية في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات، حيث يحرص المهرجان الوطني للتراث والثقافة سنويًّا على مواكبـة الأحـداث والتطورات في الداخل والمحيطين الإقليمي والعالمي.
وتشارك في المهرجان كل من وزارة الداخلية، وزارة الصحة، الشؤون الصحية بالحرس الوطني، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التعليم، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة المالية، هيئة الهلال الأحمر السعودي، مصلحة الجمارك، هيئة مكافحة الفساد، وزارة الخارجية، الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، رئاسة الحرمين الشريفين، مؤسسة البريد السعودي، وزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤسسة السكك الحديدية، مركز الخيول العربية بديراب، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المؤسسة العامة للتقاعد، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، برنامج مستشفى قوى الأمن، مركز الملك عبدالله للأبحاث الطبية، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تفعيل التوسعة الجنوبية ونقل نشاطات الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية كافة ذات المواقع المؤقتة لها، معهد الإدارة، وزارة الإسكان، المؤسسة العامة للموانئ، هيئة حقوق الإنسان، هيئة الغذاء والدواء، دارة الملك عبدالعزيز، هيئة العامة للمساحة، وزارة الحج والعمرة، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الخطوط الجوية العربية السعودية، الهيئة العامة للحياة الفطرية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وزارة النقل، مؤسسة النقد العربي السعودي، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، الهيئة العامة للرياضة، وزارة العدل، وزارة الخدمة المدنية، مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.وفق “عاجل”.
وستفتح الجنادرية أبوابها عند الساعة الرابعة عصر غدٍ الخميس حتى الساعة الثانية عشرة ليلا للرجال ولمدة أربعة أيام، وستبدأ الأيام المخصصة لزيارة المهرجان للعائلات يوم الاثنين المقبل من الساعة الرابعة عصرًا إلى الساعة الثانية عشرة،
ووصل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت إلى الرياض اليوم، لحضور المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31 )، وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، في مقدمة مستقبلي سموه في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي.
ووصل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، إلى الرياض اليوم، لحضور المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31 ).
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، في مقدمة مستقبلي جلالته في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي.
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