أعلن نادي العين الإماراتي رسمياً تعاقده مع المدرب الكرواتي، زوران ماميتش”45 سنة” وأشار إلى أنه سيقدمه لوسائل الإعلام عصر اليوم الأربعاء بحسب ما ذكر النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر.
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