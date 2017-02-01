أقلق خروج الحارس الدولي عساف القرني مصاباً من مران الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد أمس، المدير الفني التشيلي سييرا والجماهير الاتحادية قاطبة، نظير أن الفريق مقبل على مواجهة من العيار الثقيل الجمعة المقبل أمام الأهلي،التي تحتاج لجاهزية كافة العناصر لتحقيق ما يصبو إليه الاتحاديون.
في حين لم تتضح بعد نوعية الإصابة التي تعرض لها عساف أثناء التدريب وما إذا كانت عضلية أم هي ذات التي أبعدته عن معسكر المنتخب السابق في أبوظبي وكانت الكتف، وبات من المؤكد بأنه سيخضع لفحوصات طبية مكثفة صباح الغد للتأكد من إمكانية تأهيله قبل ديربي الجمعة من عدمه، مع العمل على تحهيز البديل،الذي سيكون فواز القرني العائد مؤخراً من فترة التأهيل لإصابة الرباط الصليبي أحد أهم الخيارات أمام سييرا لرأب صدع غياب عساف عن حماية عرين النمور إن حدث.وفق “النادى”.
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