أوقفت شرطة محافظة البدائع بمنطقة القصيم فهد العبيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سدوس أمس الأول، بعد الشكوى التي تقدم بها أحمد الطيار حكم مباراة البدائع وسدوس.
وانتهت المباراة التي جرت السبت الماضي ضمن الجولة الخامسة عشرة للمجموعة الثانية لدوري أندية الدرجة الثانية لصالح المستضيف البدائع، بهدف سجله فهيد الفهيد.وأوضحت لـ”الرياضية” مصادر، أن الشرطة أوقفت العبيد إثر اعتدائه على الحكم بعد نهاية المباراة.
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