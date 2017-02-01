كشفت مصادر عن وقوف رئيس سابق لنادي الشباب وراء البيانات التي أصدرتها إدارة عبدالله القريني بخصوص انتقال الحارس الدولي محمد العويس للأهلي، بعد معارضته للصفقة، رغم أن إدارة النادي ممثلة في عبدالله القريني ومدير الاحتراف ماجد المرزوقي أنهيا الاتفاق مع مفاوض النادي الأهلي وليد معاذ.
وأكدت المصادر أن تدخل الرئيس السابق المتأخر ساهم في تغير مسار المفاوضات، بعد طلبه من القريني عدم الاعتراف بالاتفاقية التي أبرمها المرزوقي وذلك بالتنسيق مع الأخير، على أن يُخفى التفويض. في المقابل يتحمل الرئيس السابق كامل المبالغ المالية
المترتبة على إدارة الشباب إثر إخلاله بالاتفاقية مع الأهلي، المتمثلة في تحمله الغرامة المالية التي أصدرتها لجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم بحق مدير الاحتراف المرزوقي البالغة 300 ألف ريال، كما كان -بحسب المصادر- خلف بيانات الشباب ضد الأهلي واللاعب محمد العويس.
وتشير “عكاظ” إلى أن مسؤولا بنادي الشباب تحدث مع مسؤول في الأهلي، وكشف له كامل القصة التي دارت خلف كواليس الموقف الشبابي الذي تغير فجأة، وأثار أزمة بين الناديين عبر بيانات إعلامية صدرت من قبل إدارة الشباب.
وأوضح المسؤول الشبابي أن رئيس النادي عبدالله القريني لم يكن مقتنعا بما حدث، لولا أن الرئيس السابق وعده بتقديم الدعم المالي لإدارة القريني لحل الأزمة المالية بالنادي.
من جانبها، شكلت إدارة نادي الشباب لجنة داخلية للتحقيق في ملابسات انتقال الحارس الدولي محمد العويس للأهلي برئاسة الدكتور ماجد قاروب، على أن ترفع اللجنة توصياتها بعد 15 يوما لإدارة النادي.
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