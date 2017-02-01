أكدت مصادر أن إدارة النادي الأهلي استأنفت تحركاتها في ملف حارس مرماها الدولي محمد العويس، الذي تم التعاقد معه لمدة 5 سنوات بعد دخوله الفترة الحرة التي تخول له التعاقد مع أي ناد دون الرجوع لناديه، مطالبة بقيده خلال الفترة الشتوية الحالية قبل إغلاقها بساعات قليلة وتفعيل الاتفاقية الموقعة بين النادي وإدارة نادي الشباب قبل دخول اللاعب للفترة الحرة لشراء الفترة المتبقية من عقد اللاعب، التي تصل إلى 6 أشهر.
ويقف النادي الأهلي ضد قرار لجنة الاحتراف التي رفضت الاعتراف بالاتفاقية وقيد اللاعب في وقت سابق بدعوى أن مدير الاحتراف في نادي الشباب لا يحمل تفويضا في التوقيع على الاتفاقية، وهو ما يتنافى مع عمل مدير الاحتراف الرسمي في الأندية المفوض بتوقيع العقود الاحترافية والمخالصات المالية وقدمت إدارة النادي الأهلي أمس الثلاثاء شكوى رسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم، تبدي فيها طلب قيد اللاعب محمد العويس لصالحها خلال هذه الفترة، استنادا إلى الاتفاق الموقع والمصدق عليه من قبل بالإضافة للمحادثات التي تمت بين مسؤولي النادي ورئيس نادي الشباب عبد الله القريني في هذا الخصوص مسؤولي نادي الشباب.
وتم تعزيز طلب النادي الأهلي بجميع المستندات والخطابات الخاصة بالاتفاقية والتحويل المالي، وتم تزويد النادي الأهلي برقم الحساب الذي أرسل له النادي المبلغ المتفق عليه.
كما قام النادي الأهلي بتفريغ عدد من اللقاءات التلفزيونية لمدير الاحتراف بنادي الشباب، ماجد المرزوقي، وعضو مجلس الإدارة كنعان الكنعاني، وإرفاق تسجيل موثق للقاءين لتعزيز شكوى النادي الأهلي تجاه إدارة نادي الشباب، مطالبة باعتماد الاتفاقية وقيد اللاعب في كشوفه الرسمية.
وقدمت إدارة النادي الأهلي شكوى ثالثة بحق مسؤولي نادي الشباب على الإساءات التي طالت النادي والاتهامات التي تضمنها بيان نادي الشباب الذي كال من خلاله كثيرا من التهم لناديه ومسؤوليه دون دليل أو بينة يستند إليها، مطالبين بإيقاع أشد العقوبات المنصوص عليها لتكون رادعة، وإيقاف مثل هذه التجاوزات بحق كيانات الأندية الرياضية ومسؤوليها.وفق “الشرق الأوسط”.
الجدير بالذكر أنه في حالة قبول شكوى إدارة النادي الأهلي والموافقة على الاتفاقية التي تمت مع الإدارة الشبابية فسيتم قيد الحارس محمد العويس خارج فترة الانتقالات الشتوية، التي أغلقت أبوابها مساء أمس الثلاثاء لوجود قضية منظورة، حيث سيستمر مسؤولو النادي الأهلي في التقاضي لأبعد مدى في القضية؛ لتأكيد صحة وشرعية موقفها المدعوم بالمستندات الرسمية والوثائق المثبتة.
من جهة أخرى، واصل فريق الأهلي إعداده لمواجهة الديربي، التي تجمعه بجاره الاتحاد يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ17 لدوري المحترفين السعودي من خلال حصة تدريبية أجراها مساء أمس الثلاثاء بعيدا عن وسائل الإعلام والجماهير في ظل السرية المتبعة حول تحضيراته الأخيرة.
وشهدت التدريبات مشاركة المدافع معتز هوساوي بعد غياب طويل؛ حيث أبدى جاهزية كاملة للمشاركة في لقاء الاتحاد القادم عقب تجاوزه الاختبارات الطبية التي وضعت له من قبل طبيب الفريق بعد إكماله برنامجه العلاجي والتأهيلي ومنحه الضوء الأخضر للمشاركة في تدريبات الكرة بصورة طبيعية مع بقية اللاعبين.
وأكد الجهاز الطبي لفريق الأهلي أن تأخر عودة المدافع معتز هوساوي إلى التدريبات وغيابه عن المشاركة لفترة طويلة تأتي بسبب تعرض العضلة الخلفية لقطع مزدوج بالإضافة لوجود تجمع دموي في العضلة، مؤكدا أن اللاعب أتم برنامجه العلاجي الموضوع له وتم التأكد من سلامة العضلة من خلال التصوير التلفزيوني، وسيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق ابتداء من لقاء الديربي متى أراد الجهاز الفني للأهلي الاستفادة من خدماته.
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