تدرس إدارة النادي الأهلي تقديم احتجاج قبيل نهاية الدوام الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء (آخر مهلة لتقديم الاحتجاج) بعد تعرض شباب الأهلي لهزيمة من نظيرهم الهلال بنتيجة 2/ 1 في المباراة التي أقيمت أمس بجدة، ويأتي هذا الاحتجاج بسبب مشاركة اللاعب جاسر حامد داؤود آدم (سوداني الجنسية) مع فريق شباب الهلال كلاعب من المواليد بالأراضي السعودية رغم أن مشاركته غير قانونية حيث يملك النادي الأهلي وثيقة لتخرج جاسر حامد في الثانوية العامة وتحديدا من مدرسة عبدالله بن حميد بالقصيم سنة 2009 / 2010 أي منذ قرابة (سبع سنوات).
وتؤكد شهادة الطالب التي حصلت (الرياضي) على نسخة منها أن تاريخ ميلاد اللاعب 1 / 1 / 1992 ميلادي أي أن عمره (25) سنة وعلمت مصادر (الرياضي) أن نادي الهلال تعرض لخدعة من اللاعب نفسه الذي أحضر جواز سفر له يؤكد فيه أنه من مواليد 26/ 6 / 1999 ميلادي مما جعلهم يقومون بقيده كلاعب مواليد وفق النظام الجديد المعمول به وتؤكد ذات المصادر أن اللاعب سبق وعرض على نادي النصر إلا أنه تم رفضه بسبب ملامحه التي تؤكد أنه متقدم بالعمر علاوة على أنه سبق ومثل الغرافة القطري والعين الإماراتي بدرجة الشباب قبل أن يلتحق بنادي الهلال وأنه لو كان صغيرا في السن لما فرط به العين الإماراتي.
الجدير بالذكر أن أقصى حد للاعب لدرجة الشباب وفق أنظمة الدوري السعودي لدرجة الشباب يكون من مواليد 1 / 1 / 1998 وما فوق.
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