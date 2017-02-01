كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، عن عزم المملكة إطلاق برنامج للطاقة المتجددة لإنتاج 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة حتى عام 2020م.
وأوضح الفالح خلال مؤتمر صحفي، أنه تم اليوم الأربعاء إطلاق برنامج لتوليد 700 ميجاوات لمشروعين للطاقة الشمسية والرياح، مبيناً أن المشروع الأول (طاقة شمسية) في الجوف والثاني (طاقة رياح) في تبوك.
وأبان أن الطاقة المولدة من هذه المشاريع ستُستخدم في المطارات وتحلية المياه.
ولفت إلى أنه سيتم تقديم دعوة للشركات لتقديم طلبات الاهتمام بمشاريع الطاقة المتجددة اعتباراً من 20 فبراير وتقديم العطاءات في 17 أبريل لبعض المناقصات.وفق “أخبار 24”.
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