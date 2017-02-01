خصص برنامج “حساب المواطن”، الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية، مركز اتصال يحمل الرقم (19912)، لاستقبال مكالمات المواطنين والرد على استفساراتهم.
وأعلن الحساب على صفحته الرسمية على موقع “تويتر”، أن مركز الاتصال تلقى اليوم نحو 25 ألف مكالمة، وتم الرد عليها بمعدل سرعة بلغت 30 ثانية.
وأوضح أن مركز الاتصال يعمل به 635 مأمورة اتصال على مدار 18 ساعة، داعياً إلى التواصل عبر حسابه على موقع “تويتر” حال مواجهة أي صعوبات في الاتصال مع المركز.وفق “أخبار 24”.
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