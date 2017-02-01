أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها منحت مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لم يحدثوا بياناتهم، فرصة 3 أشهر جديدة لتحديث بياناتهم لتجنب إسقاطهم.
وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور نايف الصبحي، أن الوزارة مراعاة وتقديراً لظروف الذين لم يحدثوا بياناتهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي، مددت فترة تحديث البيانات لـ3 أشهر إضافية، مبيناً أن المبالغ السابقة ستصرف لهم بأثر رجعي، وأن من لا يحرص على تحديث بياناته خلال الفترة المقبلة سيسقط اسمه.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد دعت مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم، وذلك بهدف تطوير برامج أخرى للمستفيدين، وتطوير البرامج الحالية، للاستفادة منها في برنامج التحول الوطني، وحددت الوزارة فترة زمنية لتحديث البيانات.وفق “أخبار 24”.
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