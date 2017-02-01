أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، تزايد أعداد العناصر الباكستانية الموقوفة على خلفية العمليات الإرهابية الأخيرة بالمملكة.
وقال التركي، وفقا لصحيفة “الرياض”، إن التحقيقات ستكشف القواسم المشتركة التي تجمع الإرهابيين المقبوض عليهم من الجنسية الباكستانية.
وأوضح أن التحقيقات متواصلة لكشف انتماءات وعلاقات 69 موقوفاً من الجنسية الباكستانية، وما إذا كانوا مقيمين منذ وقت طويل في المملكة أم وفدوا حديثاً.
يذكر أن وزارة الداخلية كشفت أخيراً، عن اعتقال 16 شخصاً على ذمة التحقيقات، في حادثة جدة، من بينهم 13 باكستانيًّا، لافتة إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي يرى سهولة تجنيد بعض أفراد هذه الجنسية، لتنفيذ عملياته بالمملكة، خاصة أنهم تواجدوا في أغلب الجرائم الإرهابية من رمضان الماضي أو التي تم إحباطها.
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