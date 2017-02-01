أصدرت وزارة الخدمة المدنية مجموعة من القرارات المتعلقة بخطة تصنيف الوظائف، والمتمثلة في إعادة تقييم مختلف البرامج الإعدادية بعد المرحلة الثانوية العامة أو المتوسطة أو الابتدائية.
وتتضمن القرارات، أن تكون الدرجة (الثالثة) من المرتبة (السابعة) مستوى دخول خريجي درجة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بغض النظر عن مدة الدراسة وعدد الساعات في الحاسب الآلي.
كما تتضمن أن تكون الدرجة (الثالثة) من المرتبة (السادسة) مستوى دخول خريجي درجة البكالوريوس من كليات اللغات والترجمة بمختلف أنواع اللغات، وتكون الدرجة (الأولى) من ذات المرتبة (السادسة) مستوى دخول خريجي اللغة الإنجليزية من غير كليات اللغات والترجمة، وأن يكون الحد الأدنى من التأهيل العلمي للمجموعة النوعية لوظائف الإفتاء والوعظ والدعوة والإرشاد الشهادة الجامعية (درجة البكالوريوس).
وتشمل القرارت، أن تبدأ سلسة فئات وظائف الوعظ، وسلسلة وظائف الإرشاد من المرتبة (السادسة)، وتمتد إلى سلاسل فئات وظائف الوعظ للمرتبة (الثانية عشرة)، وتكون الدرجة (الثانية) من المرتبة (السادسة) مستوى دخول خريجي درجة البكالوريوس في التخصصات الشرعية لوظائف الإفتاء والوعظ والدعوة والإرشاد، ووظائف الهيئات الدينية.وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الوزارة أنه، بموجب هذه القرارات، يستمر القائمون على رأس العمل ممن يشغلون وظائف تقل عن الحد الأدنى للمستوى الوظيفي لهذه الوظائف أو لا يتوفر لديهم الحد الأدنى من التأهيل العلمي المطلوب بعد التعديل، بالترقية في ذات السلسلة الوظيفية.
وأشارت إلى أنه تم تعديل دليل تصنيف الوظائف الموجود في البوابة الإلكترونية للوزارة، وفق تلك القرارات من تاريخ تطبيقها.
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