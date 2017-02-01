نفى الملحق الثقافي للمملكة في واشنطن، الدكتور محمد العيسى، وجود أي تأثير للقرار الأمريكي بحظر دخول مواطني 7 دول على المبتعثين السعوديين ومرافقيهم، مؤكدا أن المملكة ليست ضمن الدول التي دخلت دائرة المنع.
وأوضح وفقا لصحيفة “الوطن”، أن عدد الطلاب والطالبات والمرافقين مع المبتعثين السعوديين يتجاوز 80 ألف فرد، ولم تسجل أي شكوى دخول للأراضي الأمريكية عن طريق المطارات.
وحذر العيسى المبتعثين ومرافقيهم كافة، من تكرار الأخطاء التي تتسبب في ترحيلهم من أمريكا، والذي أكد أن أبرزها يتمثل في التنقل من معهد أو جامعة إلى أخرى دون إبلاغ الملحقية، ما يُحدث أزمات تلغى بسببها التأشيرة، فضلا عن المخالفات المرورية التي يهمل البعض تسديدها.
ولفت إلى أن المخالفة الثالثة المتكررة هي عدم حضور جلسات المحاكم في حال تطلب الأمر ذلك، وهذه من الأخطاء الجسيمة.
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