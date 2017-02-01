أعلنت الكلية التقنية بالخرج عن طرح مناقصة تشغيل الكافتيريا الرئيسية بمقر الكلية ، ودعت الراغبين في التقدّم للمناقصة إحضار المستندات التالية في ظرف مغلق الى ( مكتب العميد ) بمقر الكلية في حي المصيف شرق مدينة السيح وفقاً للشروط التالية :
2- عرض لجميع الأصناف المباعة موضح فيها الاسعار( سعر السوق وسعر البيع)
3- سجل تجاري خاص بنفس المجال وساري المفعول.
4- رخصة محل ساريه المفعول.
5-شهادة مصلحة الزكاة والدخل سارية المفعول إن وجد.
5- هوية المتقدم ويتطابق الهوية مع السجل والرخصة.
7-شهادة خبره ان وجدت.
8- شهادة صحية سارية المفعول للعاملين بالكافتيريا .
وتم تحديد آخر موعد لاستقبال العروض نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء 10-5-1438 هـ
وسيكون موعد فتح المظاريف يوم الاربعاء 11/ 5 / 1438هـ في تمام الساعة الواحدة ظهراً.
للاستفسار والتواصل واتساب فقط / 053405060704
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