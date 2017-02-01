تشارك أكثر من 30 اسرة منتجة في فعاليات مهرجان ” وادينا .. تراث واصالة ” والمقام في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بمحافظة بوادي الدواسر، والذي تتواصل فعالياته حتى اليوم الاربعاء.
وأوضح المشرف العام على المهرجان غازي بن حسين المسعري أنه تم تخصيص اماكن مناسبة داخل القصر، للأسر لعرض منتجاتهم ومن أهمها الأكلات الشعبية، والبهارات، والإكسسوارات، وأدوات الزينة، والصوف ، وأوني المطبخ الشعبية ، والعطور، والبخور، وصناعات الخوص، والخياطة والتطريز، والاطباق الشعبية التي تتميز بها العديد من الأسر بالمحافظة.
وأكد المسعري حرص اللجنة المنظمة على دعم الأسر المنتجة وتسويق المنتجات ، وتأهيل الأسر للدخول بالسوق، بالإضافة إلى تشجيع الأسر المنتجة للعمل والإنتاج من خلال توفير وسيلة فعالة ومنظمة لإيصال منتجاتهم إلى المتسوقين.
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