انطلقت أمس الثلاثاء انشطة اليوم الأول لمؤتمر الزهايمر العالمي الثالث، رعى حفل افتتاحه نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض. حيث بدأت الفعاليات بعملية التسجيل، ثم كلمة ترحيبية بالمؤتمرين.
فقد شهد اليوم الاول للمؤتمر عدد من الجلسات العلمية تحدث فيها كل من البروفيسور روبرت داروف، من جامعة كيس ويسترن – الولايات المتحدة الأمريكية، عضو المجلس الاستشاري بالجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، والدكتور هيثم أسامة طيب – طبيب أعصاب استشاري متخصص في طب أعصاب النفس والسلوك والإدراك وفي تخطيط الدماغ والصرع، والدكتورة هيا الجودي – إخصائية الطب العصبي النفسي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والدكتور فهد خليفة الوهابي – استشاري طب نفس المسنين بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض، والدكتور سالم أحمد خليل الضاحي، استشاري طب الأسرة والمجتمع في مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية.
ومن جهة اخرى فقد كانت عملية التسجيل لحضور هذا المؤتمر مشرفة جداً في اليوم الأول حيث سجل عدد كبير من الأطباء والممارسين الصحيين والباحثين والمهتمين بمتابعة المرض ومقدمي الرعاية للمرضى.
وتناول المتحدثين في جلسات اليوم الأول تاريخ مرض الزهايمر، وأسبابه، وما هو الجديد عن المرض، وكذلك عوامل الخطر المصاحبة للمرض، والعوامل الجينية للمرض والتجربة السعودية في ذلك، كما ناقشت إحدى الجلسات العلاقة بين التغذية والإدراك، وتأثير النشاط البدني والعقلي على الإصابة بألزهايمر، والطب البديل للمرض، وجهود مقدمي الرعاية في ذلك.
وعلى صعيد آخر تم عقد ورشتي عمل عن تقييم علم النفس العصبي لمرض ألزهايمر، وأساليب تقييم الخرف حاضر فيها كل من البروفيسور روبرت داروف، والدكتور متعب العتيبي.
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