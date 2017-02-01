أعلنت شركة اتحاد اتصالات موبايلي أنها قد اختتمت اليوم 1 فبراير 2017م بنجاح مع مجموعة من المصارف السعودية (البنك الأهلي، البنك السعودي الفرنسي، مجموعة سامبا المالية، بنك ساب، بنك الرياض ومصرف الراجحي) تسهيلات لإعادة تمويل جزء كبير من ديونها الحالية، بقيمة 7.9 مليار ريال. مدة هذه التسهيلات 7 سنوات منها سنتان معفية من سداد أصل القرض تليها فترة سداد لمدة 5 سنوات.
ولا تشمل هذه التسهيلات أية ضمانات عينية كما أن لها نفس ترتيبات تسهيلات موبايلي القائمة مع المصارف الأخرى. (Pari passu) وستمكن هذه الاتفاقية موبايلي من إعادة جدولة ديونها بما يتماشى مع تدفقاتها النقدية وإلغاء مخاطر إعادة التمويل على المدى المتوسط والطويل، وتعكس هذه الاتفاقية ثقة القطاع المصرفي في أداء الشركة وآفاقها المستقبلية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها
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