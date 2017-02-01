أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافر عدد (34) وظيفة شاغرة للرجال، لحملة شهادات الدبلوم بمسمى:
“أخصائي نظام الصيانة الأرضية، ومدرب مشغل نظام سواتل استخبارات اليدوي، وأخصائي ربط البيانات/ فني تحكم الاتصالات، وفني دليل سواتل استخبارات، وفني الإشارة الخاصة، وفني البيانات الخاصة، وفني تحكم بيئي، وفني الأنظمة الكهربية، ورئيس الطاقم الأرضي، وفني مشغل سواتل استخبارات الأوتوماتيكي، ومدرب فني الأنظمة الخاصة، ومدرب قائد طاقم البعثة، ومدرب مشغل سواتل استخبارات الأوتوماتيكي، ومدرب مشغل البيانات الخاصة، ومدرب مشغل دليل سواتل استخبارات، ومدرب مشغل الإشارة الخاصة، ومدرب أخصائي ربط البيانات/ فني تحكم الاتصالات، ومشغل الإشارة الخاصة بالمحطة الأرضية، ومسؤول الصيانة الأرضية، وأخصائي الدعم اللوجستي، ومشغل البيانات الخاصة بالمحطة الأرضية، ومشغل معالجة البيانات الأرضية، ومشغل محاكاة، ومحلل معالجة نظام سواتل استخبارات الأرضية، ومشغل المراقبة الجوية التكتيكية، ومنسق الموقع”، وذلك للعمل بفرع الشركة في مطار محافظة الخرج.
فيما أوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف من (هنا)، ومستمر حتى تاريخ 26 أبريل 2017م.
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