أوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” على لسان المتحدث باسمها عبدالرحمن العجلان، أن قضية تعيين الخطوط السعودية للبنانية كريستي سركيس كمستشارة علاقات عامة ما زالت تحت الدراسة.
وقال العجلان، وفقاً لـ”الوطن”، إن تعيين المؤسسات التابعة للدولة لغير السعودي في وظيفة ما، لا يجوز نظاماً إلا في حال عدم توفر سعودي مؤهل للوظيفة، مشيرا إلى أن الوظيفة تعد شاغرة بحكم النظام، وفي حال تعيين غير السعودي في ظل توفر كفاءة سعودية يعتبر الأمر وجهاً من أوجه الفساد.
وكانت “نزاهة”، قد أعلنت أنها فتحت التحقيق في بلاغات تقدم بها مواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بشأن تعيين الخطوط السعودية اللبنانية كريستي سركيس في وظيفة مدير علاقات عامة بالشركة.
يذكر أن الخطوط السعودية نفت أن تكون قد عينت كريستي في وظيفة مدير علاقات عامة، مبينة أنها عُينت في وظيفة مستشارة للإعلام والاتصال نظراً لخبرتها بهذا المجال في شركات طيران عربية وشركات دولية.
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