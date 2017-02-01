روى المبتعث زوج المواطنة السعودية التي استقبلها متظاهرون بمطار دالاس بحفاوة لارتدائها الزي الإسلامي، قصة ذلك الاستقبال الذي وثقه بنفسه بمقطع فيديو لقي انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مصعب الهدلق، المبتعث بالولايات المتحدة، إنه وصل مع زوجته إلى أمريكا تزامناً مع احتجاز عدد من المسافرين بالمطار إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع مواطني 7 دول من دخول أمريكا، وكان وقتها يوجد عدد كبير من المتظاهرين بالمطار أبدوا اعتراضاً على قرار ترامب وطالبوا بالإفراج عن المحتجزين بالمطار.
وأضاف الهدلق وفقاً لـ”سبق”، أنه بعد أن نقضت إحدى القاضيات الفيدراليات قرار المنع بدأت المطارات بالإفراج عن المحتجزين وصادف ذلك وقت دخولهم للصالة، وهتف المتظاهرون لزوجته بعد رؤيتهم لها ترتدي الزي الإسلامي الكامل رغم أنهما لم يكونا من بين المحتجزين.
وأكد أن ترحيب واحتفاء المتظاهرين بهما لم يكن لشخصيهما ولكن بحكم المظهر الإسلامي الذي ظهرت به زوجته، لافتاً إلى أن إجراءات دخوله كانت سلسة ولم تشهد أي صعوبات، وأن أوضاع المبتعثين هناك مستقرة ولا يوجد ما يثير المخاوف.
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