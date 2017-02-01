أطلقت مجموعة من الشباب بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم، آلة بيع ذاتية لبيع مستلزمات الهواتف المحمولة بحي الأشرفية، من شواحن وسماعات وغيرهما، بأسعار جيدة ومغرية.
وشرح مواطن من خلال مقطع فيديو صوره، مميزات الفكرة؛ حيث أكد أن الأسعار أقل من الموجودة في السوق، كما أن الأجهزة المعروضة للبيع تابعة لشركات وماركات عالمية.
وطلب من المشترين بالاحتفاظ بالكرتون أو علبة المنتج في حالة وجود خلل أو عيب في الجهاز؛ لأنها تعتبر مثل الضمان للمنتج، والاتصال بالرقم المكتوب على الجهاز في حالة وجود أي شكوى.
وفق “أخبار 24”.
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