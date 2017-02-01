قال رئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد الخطيب إن الهيئة تسعى لنقل تجارب الدول العشر الأولى في مجال الترفيه، ووعد بالعمل على عودة المسرح إلى وهجه السابق.
وكشف الخطيب في مؤتمر صحفي عقده أمس (الثلاثاء)، أنهم ينوون إقامة 3349 فعالية خلال العام الحالي بمعدل 70 فعالية في الأسبوع، مشيراً إلى أن التراخيص المتعلقة بالنشاط الترفيهي لن تتجاوز مدة إصدارها 24 ساعة وستتم إلكترونياً.
وأعرب عن سعادته بنجاح الحفلة الغنائية التي أقيمت بجدة أول أمس (الإثنين)، مبيناً أن الهيئة ستقدم دعماً لشركات الترفيه دون فوائد، ليسهم ذلك في تعدد خيارات الترفيه لدى المواطنين غير الأسواق والمطاعم، ونقل الإنفاق على الترفيه من خارج المملكة إلى داخلها، وجعل الترفيه صناعة.
وأشار الخطيب إلى أن سبب تأخر ممثلي هيئة الترفيه في الحديث للإعلام، هو الرغبة بأن تكون لدينا رؤية واضحة لعام 2017، ولأننا كنا في انتظار موافقة مجلس الوزراء وإقراره مهمات الهيئة التي صدرت منذ شهر.
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