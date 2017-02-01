استقبل الدكتور خالد بن سعد ال مقبل مدير عام الإشراف الطبي للعمل الخيري الإنساني سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي تشينغ ون وحرمه والوفد المرافق لهم من البعثة الدبلوماسية في السفارة .
تم زيارة محافظة الخرج حيث بدأ البرنامج بزيارة لمصنع تمور الفيصلية وكان في استقبالهم مالك المصنع الاستاذ حمد الخالدي واستمعوا الشرح الكامل لعمل المصنع ومنتجاته المختلفة والخدمات التي يقدمها للعملاء منتجي التمور.
كما تمت زيارة مزرعة العزيزية النموذجية للشيخ علي بن سعد العلي وكان في استقبالهم المهندس خالد الصبار والمشرف على المزرعة الاستاذ عبدالله الجميعة وتم الاطلاع على منتجات المزرعة الزراعية والحيوانية ، والتي نالت إعجاب سعادة السفير والوفد المرافق .
وفي ختام الجولة الزراعية انتقل الوفد في مزارع العفجة ومنها أولى مزارع العفجة للأمير تركي بن عبدالله بن محمد وكان في استقبالهم المشرف على المزرعة الاستاذ عبدالرحمن بن فهد الجميع والذي قام بالشرح الوافي لبيت الصقور وكيفية معالجة سوسة النخيل الحمراء وطرق الوقاية منها . وجرى خلال الإستقبال تبادل الأحاديث الودية والأخوية واستعراض تفعيل التعاون الثنائي بما يعزز المجال السياحي والصحي والزراعي .
عقب ذلك صحب المقبل الضيف سفير الصين في جولة على محافظة الخرج واطلع على آثارها التاريخية وتضاريسها الجغرافية وحضر الاستقبال والجولة الأستاذ عبدالرحمن الحسين .
وبعد استكمال واجب الضيافة ودع السفير والوفد المرافق مستقبليه مؤكدا حبه وتقديره لهذا الوطن المعطاء وحكومته بقيادة خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الكريم .
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