سجلت فعاليات مهرجان إجازتي سعادتي في يومها الختامي حضوراً كثيفاً زاد عن الأعداد المسجلة في أيامه السابقة .
وحفل برنامج اليوم الخامس والختامي والذي ينظمه تعليم الخرج بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والفرق التطوعية ذات العلاقة ، في مقر المخيم الكشفي الوطني لحماية البيئة بمركز الدلم من الفعالية عدة برامج كان من أبرزها فقرة ” الصقارين ” وصقور الصيد ، جاء فيها شرح مفصل عن طرق توليف طيور الصيد وجعلها طيور تستخدم في هواية الصيد ، اذ قام بشرحها الصقار ( النويبت ) وذلك بعرض عدة أنواع من الصقور والتي كانت تختلف في الإستخدام أثناء الصيد ، وكذلك تقديم شرح مفصل على طريقة ” هد ” طيور الصيد على الطيور المرغوب بإصطيادها ، وتطبيق هذا العمل ( الهد ) في وسط المخيم أمام الجمهور .
كما تم عرض الأعمال الفنية التي تخصص بها ( النويبت ) إضافة إلى تخصص الصقور والتي كانت تتميز بالاعمال الفنية التراثية اذ جاء في عملها محاكاة للواقع .
وبعد ذلك انتقل الحفل الختامي إلى مقر نادي الحي بمتوسطة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالدلم والذي قدم فيه العديد من البرامج ، منها مسابقات ترفيهية من فرقة ” نجوم السيح ” وكذلك الخيمة الشعبية ، التي استضاقت ابناء إنسان وشباب الخرج التطوعي بحضور عدد من قياديي تعليم الخرج .
وفي ختام الأمسية تُوّج فريق المملكة بكأس بطولة ” حماك الله ياوطن ” بعد تغلبه على فريق ميلان .
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