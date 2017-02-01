أظهرت صورة نُشرت أمس (الثلاثاء)، أحد منسوبي القوات المسلحة يقف أمام صورة شقيقه الشهيد الجندي أول أحمد عسيري في شارع الشهداء بمحايل عسير، ويقدم له التحية العسكرية.
ويشهد شارع الشهداء، الذي تم تزيينه بصور أكثر من 80 شهيداً ممن استشهدوا في العمليات القتالية على الحد الجنوبي، إقبالاً لافتاً من الزوار، وذلك ضمن فعاليات “محايل أدفأ”.
وحظيت صورة العسكري وهو يقدم تحية لشقيقه ولبقية الشهداء، بتداول واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وإعجاب متداوليها.
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