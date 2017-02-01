عبّر والد الشهيد وكيل رقيب ثامر الذيابي، عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه في ميدان العزة والشرف، مؤكداً أنه راضٍ كل الرضى لموت ابنه شهيداً وهو يذود عن أرض الوطن، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته.
وأوضح مسحل الذيابي وفقاً لـ”سبق”، أن آخر لقاء جمع بينه وبين ولده كان قبل استشهاده، وكان قد ودعه وودع أمه وإخوته ثم اتجه مع زملائه لتأدية مهام عمله في الدفاع عن حدود المملكة ونال الشهادة، مبيناً أنه متزوج وله ولدان وكان باراً بوالديه.
في السياق ذاته، عبّر مغردون على موقع “تويتر” عن فخرهم واعتزازهم بقضاء الوكيل رقيب ثامر الذيابي شهيداً وهو يدافع عن تراب الوطن، ودشنوا وسماً بعنوان “الشهيد البطل ثامر الذيابي”، قدموا خلاله التهنئة له ولذويه لنيله الشهادة.
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