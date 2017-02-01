التقى ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان في الرياض أمس (الثلاثاء)، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن السيدة مارلين هيوسن .
واستعرض ولي ولي العهد خلال اللقاء عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها بحث مجالات توطين الصناعات العسكرية وفق رؤية المملكة 2030.
يذكر أن لوكهيد مارتن، شركة أمريكية وهي أكبر شركة للصناعات العسكرية في العالم، وقامت بتطوير أول طائرة تستخدم تقنية التخفي من الرادار والتي دخلت الخدمة في سلاح الجو الأمريكي تحت اسم إف 117 نايت هوك، بحسب “أخبار 24”.
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