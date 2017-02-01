نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، ما تم تداوله حول وجود أمر ملكي بعودة الإجازة الأسبوعية للمدارس والجامعات الحكومية يومي الخميس والجمعة كما كان معمولاً به في السابق.
وكان مغردون قد تداولوا أمس (الثلاثاء) خبراً غير صحيح يفيد بأن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قد أعلن خلال مؤتمر صحفي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر بعودة الإجازة الأسبوعية كما كانت يومي الخميس والجمعة بناءً على رغبة أعضاء مجلس الشورى، وأن التطبيق سيبدأ العام الدراسي المقبل.
وعلق متحدث التعليم على الخبر المتداول عبر صفحته بموقع “تويتر” بالقول: “غير صحيح”، مؤكداً أنه عارٍ تماماً من الصحة.وفق “أخبار 24”.
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