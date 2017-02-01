كشفت شروط التسجيل في برنامج “حساب المواطن”، الذي تم فتح التسجيل فيه للمستفيدين مساء اليوم (الثلاثاء)، عن الحالات التي سيتم على إثرها استرداد المبالغ المصروفة للمستفيد.
وكشفت التعليمات المدرجة في الموقع والمطلوب من المستفيد الموافقة عليها أنه يحق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تأجيل أو استبعاد الطلب أو استرداد ما صرف دون وجه حق في ثلاث حالات.
وأوضحت أن الحالات الثلاث هي: تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة، إخفاؤها وعدم الإفصاح عنها، عدم قيام المستفيد بتحديثها، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتقدم، بالإضافة لاحتمالية استرداد ما صرف له في حال اكتشاف ذلك.وفق “أخبار 24”.
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