أصدر مدير الأمن العام اليوم (الثلاثاء)، عددًا من قرارات التعيين والتكليف، في الرياض والمدينة وحائل، وذلك بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن نايف.
وتضمنت القرارات تكليف اللواء خالد المفدى مديراً لمرور منطقة الرياض، وتعيين اللواء محمد البقمي نائباً لمدير الإدارة العامة للمرور، وتكليف العقيد صلاح بن سمار الحربي مديراً لمرور منطقة المدينة المنورة .
كما تضمنت القرارات نقل اللواء نواف المحمدي إلى الإدارة العامة للمرور، وتكليف العقيد دحيم سالم الشبرمي مديراً لمرور منطقة حائل، وتعيين اللواء عبداللطيف الشثري نائباً لمدير شرطة منطقة المدينة المنورة، ونقل اللواء خالد الضبيب إلى الإدارة العامة للمرور.وفق “أخبار 24”.
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