بادر مواطن إلى هدم أسوار منزله الواقع في مدينة حائل، وتجهيزه ليكون مزارا للعابرين بالمدينة وقاطنيها، في لفتة كرم حائلية.
وقام المواطن، ويدعى نائل السرور، بإزالة أسوار البيت وتجهيزه ليكون لائقا ومناسبا لأي زائر، مؤكدا أن مبادرته هذه نتيجة جهود ذاتية لاقت استحسانا كبيرا.
وبدا البيت، وفقا لتقرير بثته “الإخبارية”، وهو مفتوح دون أسوار، وتحيط به جلسات شعبية بكراسي وخيام، بينما تم تحويل جدران المجالس إلى الزجاج لتمنح الزائر نظرة مشرعة نحو الخارج.
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