حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الثلاثاء)، من موجة هوائية شديدة البرودة تؤثر على أجواء المملكة اعتبارا من غدٍ الأربعاء حتى الأحد القادم.
وأوضحت الأرصاد أن الأجواء الباردة ستكون على شمال وغرب المملكة وتنتقل إلى وسطها وشرقها، مصحوبة برياح شمالية نشطة تتدنى معها الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلومتر واحد، وتنخفض درجة الحرارة في المنطقة الشمالية إلى ما بين -3 إلى -8 درجات، وعلى منطقتي القصيم والرياض ما بين -1 إلى -3 درجات.
وأفادت توقعات الهيئة بأن الأتربة والغبار قد تتحول إلى عاصفة ترابية على المناطق الشمالية، والقصيم، والرياض والشرقية، ويصل تأثيرها إلى جنوب المملكة، كما تتأثر منطقتا المدينة المنورة ومكة المكرمة يومي الجمعة والسبت برياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2 كيلومتر، وتنخفض معها درجات الحرارة الصغرى انخفاضا ملموسا.
كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة على المناطق الشرقية وعلى الأطراف الشمالية من المملكة تشمل طريف وعرعر ورفحاء، ويتكون الصقيع على نفس المناطق.وفق “أخبار 24”.
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