نشر رجل أعمال تركي يدعى أحمد ياسر صورة التقطها صديقه الطيار لطائرة ممتلئة بصقور كثيرة، كانت متجهة إلى محافظة جدة خلال الأسابيع الماضية، حيث لقيت تداولا عالميا واسعا.
وتظهر الصقور الكثيرة في الطائرة التي يجلس فيها عدد من الركاب، حيث كشف أحمد أن صديقه الطيار – الذي رفض الكشف عن هويته – التقط الصورة، فيما لم يوضح ما هي الخطوط الجوية التي تتبع لها الطائرة أو الغرض من نقلها.
وبيّن رجال الأعمال التركي، وفقا لـ “بي بي سي عربية”، أن عدد الصقور التي تم نقلها في الطائرة يبلغ 80 صقرا، تقدر قيمة كل واحد منها بحوالي 8 آلاف دولار.
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