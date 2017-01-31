أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن وفاة مواطن (75 عاماً) متأثراً بإصابته بفيروس كورونا في مدينة الطائف.
وأشارت الوزارة إلى عدم تماثل أي مرضى للشفاء، أو تسجيل أي حالات إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن وفاة مواطن (75 عاماً) متأثراً بإصابته بفيروس كورونا في مدينة الطائف.
وأشارت الوزارة إلى عدم تماثل أي مرضى للشفاء، أو تسجيل أي حالات إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884908264.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج