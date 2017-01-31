قررت الإدارة النصراوية وبشكل رسمي شراء عقد محترف الفريق الكروي الأول بنادي النصر البرازيلي برونو أوفيني من نادي نابولي الإيطالي، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق بمنافسات هذا الموسم، وذلك كونهم يمتلكون ميزة بعقد البرازيلي وهي للنصر أفضلية شراء عقده فيما لو رغبوا بذلك، ومن المنتظر أن تبدأ إدارة الفريق العاصمي بمخاطباتها الرسمية مع الفريق الإيطالي خلال الأيام القادمة بطلب تفعيل بند أحقية الشراء لهم بالعقد الموقع بينهما.
يُذكر بأن أوفيني قد وقع مع الفريق النصراوي بداية هذا الموسم بنظام الإعارة لمدة موسم واحد من ناديه نابولي الإيطالي باختيار من مدرب الفريق السابق الكرواتي زوران الذي راهن على نجاحه مع الفريق ويتعبر حالياً أفضل أجانب الفريق.وفق “الرياضى”.
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