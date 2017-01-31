أعلنت وكالة وزارة التعليم لشؤون البعثات عن تمديد فترة استكمال إجراءات إصدار قرار الابتعاث ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي المرحلة الثالثة 1436 – 1440هـ .
وأوضحت أنها قررت تمديد الفترة حتى الرابع من شعبان 1438هـ الموافق 30 أبريل 2017م، مؤكدة أن هذا الموعد نهائي لإغلاق الخدمات الإلكترونية لهذه السنة.
وأفادت وكالة شؤون البعثات بأن المرشحين لن يتمكنوا بعد هذا التاريخ من طلب أي خدمة إلكترونية من البرنامج، داعية المرشحين إلى إصدار قرارات ابتعاثهم قبل الموعد النهائي المحدد.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج