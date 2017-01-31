أعلن مدير جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بندر الرحيلي عن إحباط محاولة تهريب كمية من مادة “الكوكايين” المخدرة، كان أحد المسافرين القادمين يحاول إدخالها إلى المملكة.
وأوضح أن المراقبين الجمركيين عثروا على كمية تزيد عن كيلوجرام واحد داخل حقيبة المسافر، لافتاً إلى أنها كانت مخبأة بطريقة فنية داخل أعمدة السحب الخاصة بالحقيبة.
وأكد الرحيلي أن إدارة الجمرك اتخذت الإجراءات اللازمة تجاه المهرب وكمية المخدرات المضبوطة.
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