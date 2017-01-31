تفاعلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في إمارة دبي مع تغريدة شاب سعودي كتب فيها أنه اختار مدينة دبي لقضاء شهر العسل برفقة زوجته.
وبعد نشر الشاب للتغريدة، أفاد بأن إدارة الإقامة وشؤون الأجانب تابعت حسابه، وطلبت منه تفاصيل رحلة سفره وموعد قدومه، كما اتصل به أحد الضباط المسؤولين في الإدارة وأخبره بأنهم يحضرون له مفاجأة.
وأوضح الشاب أن الكلمات تعجز عن شكر إدارة الإقامة وشؤون الأجانب على ما قدمته من احتفاء مميز به، لافتاً إلى أنها خصصت سيارة فاخرة لنقله من المطار إلى الفندق، وقدمت له باقة من الورد وبطاقة تهنئة وتذاكر لمدن الألعاب.وفق “أخبار 24”.
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