يحاول العديد من الطلبة إكمال دراستهم الأكاديمية خارج بلدانهم، فبعضهم يفضل الدراسة في الدول الأوروبية أو أمريكا، أو حتى آسيا، ويحاولون البحث عن الجامعات ذات التعليم المميز، إلا أن ذلك قد يصطدم بالرسوم الدراسية لتلك الجامعات.
وتوفر العديد من الدول وفقا لـ”الجزيرة نت” تعليماً مجانياً أو برسوم مخفضة في جامعاتها على الطلبة الدوليين، وقد يطلب منهم دفع رسوم للتسجيل أو تغطية تكاليف الخدمات المقدمة من الجامعة في بعض الحالات.
ونستعرض في هذا التقرير أبرز تلك الدول:
ألمانيا: صدر قرار بإلغاء الرسوم الدراسية المفروضة على الطلبة الدوليين الراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية الألمانية بدءًا من أكتوبر 2014، لكن الإعفاء من الرسوم لا يشمل طلاب الدراسات العليا، وسيطلب من طلاب البكالوريوس دفع مبلغ صغير لتغطية تكاليف التسجيل في الجامعة والخدمات المتوفرة لهم ويتروح بين 150-250 يورو، إلا أنه في الفترة الأخيرة أعلنت مجموعة من الجامعات الألمانية أنها ستبدأ بفرض رسوم دراسية على مرحلة البكالوريوس ابتداء من خريف 2017، لكنها تبقى رسوماً منخفضة لا تتعدى 1,500 يورو للفصل الدراسي.
النرويج: تقدم حكومة النرويج الدعم لكافة الجامعات العامة وكليات المجتمع الحكومية من أجل توفير تعليم مجاني يمكِّن جميع الطلاب المحليين والدوليين، من إكمال تعليمهم العالي، لكن يطلب من الطلبة دفع مبالغ رمزية للجامعة تتراوح بين 35 و 71 دولارا أمريكي، ويشترط على الطلاب الذين يريدون الدراسة باللغة النرويجية أن يكونوا حاصلين على المستوى الثالث في امتحان اللغة النرويجية للأجانب، أو نجحوا في اجتياز امتحان”Bergenstesten” بدرجة 450 على الأقل، أو كما تحدد جامعاتهم.
فنلندا: تميزت فنلندا بالتعليم المجاني منذ فترة طويلة واستفاد منه طلاب من كافة الجنسيات، لكن قانوناً صدر يغير ذلك ابتداءً من خريف 2017، ويفرض على الطلبة من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يودون الالتحاق بالبرامج التي تُدرّس باللغة الانجليزية وتبدأ بعد هذا التاريخ، دفع رسوم دراسية تتراوح قيمتها بين 4 آلاف و 20 ألف يورو.
آيسلندا: تعفي جميع الجامعات الحكومية في آيسلندا الطلاب من الرسوم الدراسية، ويُطلب منهم دفع ما يعادل 662 دولارا أمريكيا كرسوم للتسجيل مرة واحدة فقط في بداية انضمامهم للدراسة في هذه الجامعات، ويجب على جميع الطلبة الذين يريدون الالتحاق بالبرامج المقدمة باللغة الآيسلندية أن يكونوا حاصلين على المستوى B2 فيها بحسب الإطار الأوروبي المرجعي العام للغات.
التشيك: يحصل جميع الطلاب الملتحقين بالبرامج الدراسية المقدمة باللغة التشيكية في الجامعات الحكومية على إعفاء من دفع الرسوم الدراسية، مما يتيح لهم الحصول على تعليم مجاني، كما لا يلزم إتقان اللغة في حال دراسة البرامج المخصصة للأجانب الذين لا يعرفونها، أما إذا اختار الطالب الالتحاق بالبرامج الدراسية المقدمة بلغات أخرى فعليه دفع رسوم دراسية تختلف قيمتها بحسب لغة تدريس البرنامج ونوعه تصل إلى 22 ألف دولار أمريكي سنويًّا.
الأرجنتين: يتميز التعليم العالي المقدم لطلاب البكالوريوس المحليين والدوليين في الجامعات الحكومية الأرجنتينية بمجانيته، أما بالنسبة لبرامج الدراسات العليا فهناك بعض البرامج المجانية والأخرى برسوم منخفضة، وتختلف الرسوم في الجامعات الخاصة من جامعة لأخرى وتتراوح بين ألف و3 آلاف دولار أمريكي سنوياً، وفي كل البرامج المقدمة باللغة الإسبانية يجب أن يكون الطالب قد اجتاز اختبار CELU لإظهار مستواه في اللغة الإسبانية بحسب ما تشترط جامعته.
فرنسا: تتميز الجامعات الحكومية الفرنسية بانخفاض الرسوم الدراسية فيها، حيث تتراوح وبشكل عام بين 150 و 900 يورو سنويًّا، وتكون بمعدل 184 يورو سنويًّا للبكالوريوس، و256 يورو سنويًّا للماجستير، و391 يورو سنويّاً للدكتوراه، و610 يورو سنويّاً في مدارس الهندسة، و4522 سنويّاً في مدارس الطب، لكن الرسوم الدراسية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة تكون أعلى من ذلك وتبدأ من 3 آلاف يورو، وتعد معرفة اللغة الفرنسية أحد شروط القبول للبرامج المقدم بالفرنسية.
تركيا: توفر الحكومة التركية في مؤسساتها التعليمية الفرصة للطلاب من جميع الجنسيات للحصول على تعليم عال برسوم منخفضة خصوصاً إذا كانت البرامج الدراسية مقدمة باللغة التركية، وتختلف قيمة هذه الرسوم بحسب الدرجة الأكاديمية ولغة البرنامج الدراسي، فالرسوم الدراسية الخاصة ببرامج البكالوريوس المقدمة بالانجليزية تتراوح بين 450 و1,500 دولار أمريكي، أما إذا قدمت هذه البرامج بالتركية فستنخفض الرسوم الدراسية لتتراوح بين 240 و750 دولارا.
سويسرا: توفر الجامعات السويسرية رسوما دراسية مخفضة على البرامج الدراسية المقدمة في الجامعات، وتختلف قيمة هذه الرسوم بحسب الدرجات الأكاديمية، فتكون قيمتها 535 يورو خلال الفصل الدراسي لبرامج الماجستير والبكالوريوس، وحوالي 2000 يورو لبرامج الدكتوراه وهي الرسوم الأقل قدراً حيث تشجع الجامعات السويسرية الطلاب على إكمال دراسة الدكتوراه، وتحقيق المزيد من الإنجازات البحثية في مجالات مختلفة، أما في الجامعات الخاصة فالرسوم الدراسية تتراوح بين 700 و 8,000 يورو للفصل الدراسي بحسب البرنامج والجامعة.
إسبانيا: تنضم إسبانيا أيضا إلى القائمة بجامعات حكومية تتراوح رسومها دراسية بين 680 و1,400 يورو سنويّاً، ويعتمد حساب الرسوم على عدد الوحدات الدراسية الأوروبية والدراسة خلال السنة الأكاديمية وسعر الوحدة، وبشكل عام فعدد الوحدات الدراسية الأوروبية خلال السنة الأكاديمية لجميع الدرجات الأكاديمية يكون 60 وحدة دراسية، ويتراوح سعر الوحدة في برامج البكالوريوس بين 12.5 و30 يورو، أما سعر الوحدة في برامج الماجستير والدكتوراه فيتراوح بين 22 و36 يورو.
اليونان: تختلف قيمة الرسوم الدراسية المفروضة في الجامعات اليونانية عن جامعة لأخرى، لكن وبشكل عام تبلغ قيمتها 1,500 يورو سنويًّا، وعلى الطالب مراجعة المؤسسة التي يريد الانضمام إليها لمعرفة الرسوم الخاصة بالبرامج الدراسية التي تقدمها، ومتطلبات اللغة المفروضة على الطلاب الأجانب.
إيطاليا: تقدم الجامعات الحكومية الإيطالية برامج دراسية لطلاب البكالوريوس برسوم دراسية منخفضة تتراوح بين 850 و1,000 يورو سنويًّا، أما رسوم البرامج الخاصة بطلاب الماجستير فتزيد عن ذلك وتختلف بحسب البرنامج، ويحظى طلاب الدكتوراه بفرصة أكبر تقدمها هذه الجامعات لهم لحثهم على مواصلة تعليمهم وبحوثهم الأكاديمية، فجميع البرامج الدراسية الخاصة بهم تُقدم مجانًا، ويعتبر اجتياز امتحان اللغة الإيطالية أحد شروط القبول للبرامج المقدمة باللغة الإيطالية.
تايوان: تمثل تايوان فرصة للطلاب الذين يريدون الدراسة في آسيا، حيث تقدم جامعاتها تعليماً أكاديميّاً يتسم بانخفاض رسومه، وتختلف قيمته بحسب البرنامج والجامعة، فمثلًا: تتراوح رسوم البرامج الدراسية في تخصصات العلوم والهندسة والفنون في الجامعات الحكومية بين 840-1,000 دولار أمريكي، أما في جامعة تايوان الوطنية فرسوم البرامج الدراسية للبكالوريوس تتراوح بين 1,700 و 2,100 دولار أمريكي للفصل الدراسي، وبين 1,750 و 2,125 دولارا أمريكيا لبرامج الدراسات العليا،وحتى في الجامعات الخاصة فالرسوم الدراسية تعتبر منخفضة .
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