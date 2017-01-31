نفت شبكة “بي بي سي” علاقتها بتصريحات منسوبة لمسؤول استخباراتي سعودي بشأن الأوضاع الداخلية في دولة الإمارات.
وقالت عبر موقعها اليوم: “انتشر في بعض المواقع الإخبارية خبر مزيف يدعي أن موقع بي بي سي عربي نقل تصريحات نسبت لمسؤول استخباراتي سعودي بشأن الأوضاع داخل الإمارات العربية المتحدة”.
وأوضحت الشبكة أن هذا الخبر مفبرك ولا أساس له من الصحة، موضحة أن الخبر نُشر على صفحة مزيفة تحاكي تصميم صفحات “بي بي سي”، ونقلته بعض المواقع الإخبارية عن الصفحة المزيفة.
وأكدت الشبكة أنه لا علاقة لها بمثل هذه الأخبار المزيفة التي يجري تداولها على شبكة الإنترنت، مشيرة إلى أنها ستتخذ التدابير القانونية ضد أي جهة أو شخص يثبت ضلوعه في مثل هذا السلوك المخالف للقانون وقواعد العمل الصحفي.وفق “أخبار 24”.
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