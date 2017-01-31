أظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العالم” الإيرانية، لحظة استهداف سفينة سعودية من قِبل 3 زوارق حوثية أمس الإثنين، أثناء قيامها بدورية مراقبة في البحر الأحمر، الذي نتج عنه استشهاد اثنين من طاقمها وإصابة ثلاثة آخرين.
وذكرت القناة أن الحوثيين هم مَن استطاعوا وحدهم استهداف السفينة السعودية، وفقاً لـ”سبق”، إلا أن الفيديو الذي التقطه أشخاص تابعون للحوثيين، سُمع فيه صوت شخص يتحدث اللغة الفارسية، قبل أن يُسمَع صوت المسلح الحوثي وهو يعبر عن فرحه باستهداف السفينة.
وكانت قيادة التحالف قد أعلنت أمس أن 3 زوارق حوثية استهدفت السفينة، حيث تعمد أحدهم الاصطدام بمؤخرة السفينة، ما تسبب بنشوب حريق فيها واستشهاد اثنين من طاقمها، مشيرةً إلى أنها لم تُصَب بأضرار كبيرة وواصلت مهامها الدورية بشكل طبيعي، فيما تابعت طائرات وسفن التحالف الزوارق الحوثية وتعاملت معها.
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