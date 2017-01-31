أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء مداهمة موقع لتخزين أقراص إمفيتامين مهربة بمحافظة جدة، والقبض على ثلاثة متورطين، وبحوزتهم مليونان و300 ألف حبة مخبأة في صناديق نحاسية داخل آلة ميكانيكية.
وأوضح المتحدث الأمني أنه توفرت للجهات الأمنية معلومات عن شبكة إجرامية تمتهن تهريب أقراص الإمفيتامين (الكبتاجون) إلى المملكة وترويجها، وقيام عناصرها بتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدر، وتمكّنهم من إدخالها إلى المملكة.
وأضاف أنه تم بناءً على هذه المعلومات تكثيف إجراءات التحري عنها، وتم تحديد موقع تخزين المواد المهربة بجدة ومتابعته، ومداهمة العناصر المتورطة أثناء وجودهم بالموقع، والقبض عليهم، مشيراً إلى أنهم سعوديان والثالث صيني الجنسية، كما جرى تحريز المضبوطات.وفق “أخبار 24”.
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