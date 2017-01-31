فُجِعَ اللاعب العُماني علي الحبسي حارس مرمى نادي ريدينج الإنجليزي، بوفاة ثلاثة من أسرته في حادث سير مروّع بالمدينة المنورة.
ونعى نادي النصر العماني أسرة اللاعب في بيان رسمي على حسابه في “تويتر” قبل قليل، مقدماً له التعازي في وفاة عمته وزوجة عمه وزوجة ابن عمه.
وأعلنت الجهات المعنية بالمدينة المنورة أنها باشرت التحقيق في الحادث، وسيتم دفن المتوفين في المدينة المنورة.
من جانبهم، دشَّن ناشطون في “تويتر” وسماً لتعزية الحارس “الحبسي” وعائلته، سجلوا فيه تعازيهم لحارس المنتخب العماني، داعين الله -عز وجل- أن يرحم المتوفيات.وفق “أخبار 24”.
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