أغلقت بلدية محافظة الخرج متمثلة بإدارة الرقابة الصحية مخبز بحي العالية لمخالفته الأنظمة والإشتراطات البلدية وقيام أحد عاملي المخبز بالتدخين داخل المخبز ، ونقل المواد الغذائية داخل المخبز بطريقة غير صحية ، وتم تطبيق الغرامة بالحد الأعلى .
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بأمر البلدية : تدخين خباز يغلق مخبزا ب #الخرج
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