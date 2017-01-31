“نحن شباب جعلنا التطوع في حياتنا هدفا ، العمل من اجل الاخرين شعارا ، والتعاون مع الجهات الحكومية والاهلية ميزة وخدمة نقدمها” بهذه الكلمات عبر شباب الخرج التطوعي إحدى الجهات المشاركة بالمخيم الكشفي الوطني لحماية البيئة تحت شعار “إجازتي سعادتي” والذي انطلق الجمعة الماضية بحضور مدير التعليم بمحافظة الخرج وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاهلية .
كان يوم امس الثلاثاء رابع ايام المهرجان ثريا بالانشطة والبرامج والفعاليات ، فقد أقيمت عصرا لوحة صامتة بعنوان “الأمن الفكري” بتنفيد شباب الخرج التطوعي ، بحضور رئيس النشاط الطلابي الاستاذ منصور السعيدان ورئيس النشاط الكشفي الاستاذ خالد اليحيا ورئيس النشاط الرياضي الاستاذ عبدالعزيز الشاهين وعدد من الزوار الذين يتواجدون يوميا بالمخيم .
قدموا لوحة توعوية شارك فيها مجموعة من الشباب معبرين عن رفضهم للفكر الضال ، وكاشفين تلك الطرق والحيل التي تمارس لايقاع الشباب .
هذا وتكمن أهمية العمل التطوعي في العديد من الزوايا والنواحي، ولعلَّ أبرزها :
انه يساعد العمل التطوّعي الفرد على بناء شبكة كبيرة من العلاقات الاجتماعية، كما يساعد المتطوّع على تقوية شخصيته، وصقل مهاراته، عدا عن تعلمه لمهارات جديدة عديدة ومتنوعة. والعمل التطوعي هو الداعم للأفراد ليصبحوا قادرين على بناء مستقبلهم ؛ فالعمل التطوّعي وسيلة يمكن من خلالها تمكين الأفراد الّذين يملكون عقولاً وقدرة على الإبداع . كما أنّ العمل التطوعي هو وسيلة من وسائل النهضة في المجتمع، وهو رديف للعمل الحكومي .
وفي فترة المساء من يوم امس احتضن نادي الحي بثانوية ابن النفيس بحي الورود فعالية “الحفل الانشادي” بمشاركة مجموعة من المنشدين ونجوم قناة بداية ، شهدت حضورا لافتا ومتميزا ، كان لمدير النادي الاستاذ عقيل العنزي والمشرف على الانشطة الاستاذ علي خلف الدهمشي الدور الابرز في الاعداد والتنسيق والترحيب .
هذا وسيكون اليوم الاربعاء هو ختام فعاليات وبرامج المهرجان .
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